Cachafeiro torna al CEK amb l'objectiu de lluitar pel lideratge

Tony Cachafeiro disputa aquest cap de setmana la segona cita del Campionat d'Espanya de Kàrting (CEK) al circuit internacional de Zuera (Saragossa), amb l'objectiu de lluitar per la primera posició general de la categoria Mini.

Cal recordar que en la prova inaugural, que va tenir lloc a finals d'abril a Campillos (Màlaga), l'andorrà va assolir un triomf i una segona plaça en les dues curses del cap de setmana, arrencant així el principal certamen del curs, el darrer que participarà en Mini abans de fer el salt a Júnior. "L'equip i jo tenim moltes ganes de tornar a competir al CEK", ha esmentat Cachafeiro, recordant que han començat "molt bé" la temporada i "volem continuar així".

Amb tot, el pilot va dur a terme el passat cap de setmana dos dies de test al circuit de Zuera per anar afinant els detalls i la configuració del seu kart de cara a la pròxima cita, tot i que la previsió meteorològica dona pluja tant el divendres com el diumenge. Tot i això, el pirenaic ha assenyalat que van marxar d'aquest test "amb bones sensacions i esperem que ens serveixin per aconseguir un altre bon resultat i continuar lluitant per la primera plaça de la categoria".

Com és habitual, el divendres tindran lloc els entrenaments lliures, l'endemà la classificació i el diumenge les dues carreres, la primera a les 11.05 hores i la segona a les 14.35 hores.