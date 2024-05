Campanya 'dinàmica i de país' en el retorn dels Campionats del Món de BTT

Els Campionats del Món de BTT tornen nou anys després de la darrera edició al territori, aquest cop, amb una campanya "dinàmica i de país", on s'ha utilitzat un recurs que està a l'abast del nostre dia a dia, la intel·ligència artificial (IA), segons ha declarat el director general de Pal Arinsal i director dels Campionats del Món de BTT, Josep Marticella. L'esdeveniment té com a objectiu poder desestacionalitzar el sector de la muntanya, el qual sol ser encasellat només en l'esquí, i donar a conèixer Andorra de forma internacional, fet que ja s'està duent a terme per les diferents cites anuals que se celebren periòdicament. "És una campanya molt potent i que des de l'UCI (Unió Ciclista Internacional) ens van felicitar quan la vam presentar", ha revelat Marticella. Enguany, la imatge està renovada. Prenent els cinc colors predominants dels campionats (blau, vermell, negre, groc i verd) s'han implementat en la pols que surt del contacte de les bicicletes amb el terra. A banda, cadascun dels vehicles va acompanyat per un corredor andorrà que aporta un dinamisme visual amb el fons negre.

Durant l'acte, el director de màrqueting dels Campionats del Món de BTT, David Ledesma, ha mencionat que tota l'estratègia està dissenyada per l'equip de Grandvalira Resorts Pal Arinsal. "El concepte està enfocat en un codi visual diferenciador, intensa i espectacular centrada en l'atleta amb els colors de l'UCI i els elements naturals", ha explicat. Tot i que han estat uns cinc-sis caps pensants darrere la idea, va haver-hi un moment en què van fer ús de la IA com a recurs extra. "Quan nosaltres buscàvem ambientacions i conceptes reals, no trobàvem cap motivació per 'tirar-la endavant'", ha confirmat Ledesma. Així doncs, trencant amb els estigmes, el mateix director de la campanya ha aprofitat per valorar aquesta eina que va sorgir per part d'un integrant del grup i que "va ser un encert total".

Amb més de 700 participants, 17 finals, 220 mitjans de comunicació acreditats i una previsió d'audiència de 6.000.000 persones via 'streaming' i en directe, la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, ha valorat l'organització com a una "oportunitat per poder fer de la parròquia un eix estratègic de la bicicleta". A més, ha recalcat la força com a país demostrada pels esdeveniments programats, que només s'aconsegueix "treballant junts". Per la seva banda, el ministre de Cultura i Comerç, Jordi Torres, ha declarat la repetició de la cita com a "bon senyal" del gran renom internacional que està prenent tant Andorra, com la Massana. "Esperem que aquest any sigui un èxit", ha confirmat.

La cita es durà a terme entre el 26 d'agost i l'1 de setembre d'enguany i comprendrà cinc modalitats diferents: 'Cross-Country short track', 'Downhill', 'Cross-Country olympic', 'E-MTB Xco' i 'Cross-Country team relay'. El gran absent és el trial, disciplina que ja ha estat present anteriorment. Al programa, estan compreses 17 finals i la gran novetat, els dos 'paddocks'. La primera final està programada per al dimecres 28 d'agost en la modalitat de bici de muntanya electrònica (E-MTB Xco). El gran atractiu, però, no serà fins al dia de cloenda on els medallistes olímpics aterraran al país per disputar les finals del 'Cross-Country olympic', fet que "aportarà més valor i prestigi a l'esdeveniment", ha declarat Ledesma.

Les entrades ja es van posar a la venda aquest dimarts amb tres modalitats: la diària, la de tres dies i el 'full pass'. A més, ja s'han obert les inscripcions per a exercir com a voluntari durant la setmana amb un augment de les vacants disponibles. Totes aquestes accions estan focalitzades a l'esperada gran mobilització de gent i el preparatiu del gran dispositiu per part dels cossos especials i el Govern. En conseqüència, la despesa econòmica no s'ha revelat, però Marticella ha esmentat que és "molt més elevada que en una Copa del Món que suposa milió i mig d'euros".

L'acte ha conclòs desitjant una llarga vida als esdeveniments de la bicicleta i la muntanya, on s'han mencionat esperances en vers la candidatura de les finals de les Copes del Món d'esquí alpí de l'any 2029, que la Federació Internacional d'Esquí (FIS) revelarà la seu el pròxim 4 de juny.



Activitats arrelades / La promoció dels Campionats del Món de BTT està dividida en tres fases i s'ha engegat aquest dimecres, començant a 'vestir' la Massana, parròquia amfitriona, amb els diversos cartells publicitaris que a poc a poc aniran expandint-se per tot el país de forma esglaonada. La inicial, programada per aquest mes de maig, està pràcticament acabada. El llançament del 'teaser' i les entrades ha estat una sorpresa a causa del fet que els primers compradors 'on-line' provenen d'Amèrica i Oceania, segons ha al·legat Marticella. En conseqüència, l'objectiu és el 'sold-out' el qual està al voltant dels 45.000 espectadors, la qual cosa suposa una lleugera passada de l'estimació que volen assolir, fixada en 80.000 persones, tenint en compte equips tècnics, metges, familiars, entre d'altres. "Són estimacions i les anirem modulant en funció de la venda de les entrades i de les diferents opcions disponibles", ha declarat Marticella.

La segona fase de la difusió promocional, establerta al juny, es ramifica en dos vessants. D'una banda, està l'aplicació dels materials promocionals a tot el país, sent el centre comercial Illa Carlemany el punt de referència pel seu partenariat amb l'estació Pal Arinsal i el gran atractiu turístic del qual dota. D'altra banda, s'activarà al complet la campanya digital i 'offline', lligada als objectius de reducció d'emissions de CO2 i sostenibilitat. Així doncs, el programa de l'espectador es podrà trobar a la nova web dissenyada especialment per l'ocasió i es distribuiran diversos QR en els espais principals. En addició, totes les entrades seran digitals.

El darrer tram per assolir la visibilitat esperada es realitzarà durant els mesos d'estiu i engloba els esdeveniments previs i l'increment de la comunicació. La iniciativa 'Aprèn a rodar' va donar el tret de sortida el passat 4 de maig a Encamp, i encara queden dues cites més a les valls centrals i del sud, sent Andorra la Vella com a seu principal (1 i 9 de juny). Del 4 al 7 de juliol, està organitzat a la Massana 'La Serenalla', unes jornades per fomentar l'esport on l'organització tindrà un estand d'activació amb 'push-bikes'. Finalment, l'exposició 'Terra' planteja un recorregut per l'estació Pal-Arinsal i l'evolució en vers a l'organització d'esdeveniments UCI. Aquesta es pot trobar al Museu de la Bicicleta 'Bicilab' a partir del 7 de juny amb una durada de sis mesos, informa l'ANA.