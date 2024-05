Punjabi senyala «ingerències indegudes» per part del Consell General i els grups parlamentaris

La cap de l’Agència de Protecció de Dades (APDA), Resma Punjabi, assegura que consultaran als òrgans europeus de protecció de dades sobre diverses qüestions relacionades amb les «ingerències indegudes» per part del Consell General i els grups parlamentaris i sobre la seva opinió en relació amb la fiscalització de l’Agència per part d’un ens polític i demanarà recomanacions sobre com retre comptes de la forma més transparent sense que això impliqui cap conflicte d’interessos en el mandat legal de l’APDA. A més, afirma que les manifestacions fetes ahir van tenir lloc quan l’APDA encara estava dins del termini per fer les al·legacions de l’informe d’intervenció, i per tant «es va fer pública una informació incorrecta, imparcial i esbiaixada i sense tenir en compte els aclariments de l’APDA».

A través d’un comunicat enviat als mitjans de comunicació, Punjabi contesta a les manifestacions fetes per part del síndic general, Carles Ensenyat, en les quals assegurava que s’havia frenat un intent d’augment de sou que s’havia intentat fer Punjabi, i destaca que «no es pot confirmar que es va detectar una decisió sobre els salaris de càrrecs nomenats en el marc de la fiscalització del contracte del tècnic superior, ja que l’APDA no va prendre cap decisió ferma al respecte i va lliurar voluntàriament tota la documentació i aquella addicional per a la seva fiscalització». Sobre aquesta qüestió, destaquen que la independència de les Autoritats de Control Europees es determina com un element clau en la seva idiosincràsia i és un aspecte primordial perquè Andorra obtingui la decisió d’adequació de la Comissió Europea.

Responent a Ensenyat, expliquen que l’APDA va facilitar a la Intervenció delegada del Consell General una versió preliminar de la Guia interna de Gestió de Persones, «en la qual s’establia de forma definitiva el salari del tècnic superior per poder avançar amb la seva contractació i de forma provisional altres aspectes sense determinar o en procés de desenvolupament». Aquests aspectes sense determinar, s’estan desenvolupant en l’actualitat, alguns d’aquests fan referència a la bretxa salarial de gènere, l’equitat salarial o el desenvolupament d’un diccionari de competències. «En cap moment s’està treballant per una proposta d’augment de salari sinó per un plantejament coherent en el qual la retribució respecti la llei d’igualtat i correspongui de forma real a les competències i responsabilitats respecte a l’acompliment de la feina de forma justa i equitativa. Així mateix, s’entén que no és coherent que el salari d’un inspector sigui pràcticament el mateix del d’un tècnic superior».