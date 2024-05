Treballs de prospecció a la parcel·la del Cedre on es projecten els pisos socials

El Comú d'Andorra la Vella vol saber l'estat de l'estructura de l'edifici situat al carrer del Cedre número 18, l'espai en què en el passat mandat es va projectar un edifici per a habitatges a preu assequible que finalment no va tirar endavant. D'aquesta manera, tal com consta publicat en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) d'aquest dimecres, les empreses interessades en poder dur a terme aquests treballs de prospecció hauran de presentar les seves ofertes abans del 13 de juny.



Tal com s'ha esmentat, en el mandat anterior en aquesta parcel·la, la qual el Comú rep gràcies a la cessió d'un privat, es projectava la construcció de 50 pisos socials, un projecte que l'anterior corporació va concebre com una concessió publicoprivada que al final no va quallar. De fet, entre alguns dels entrebancs que els possibles promotors van argumentar, era l'existència d'un esquelet d'un edifici ja construït que podia encarir les obres més que no pas rebaixar el preu.

L'actual corporació ha manifestat la voluntat de reprendre proposta, tot i que estudiant la possibilitat de fer-ne alguns canvis i, fins i tot, s'han mantingut converses amb el ministeri d'Habitatge per explorar quina podria ser la implicació de l'executiu. En aquest sentit, al pressupost per a aquest any es preveu una partida de 500.000 euros per a aquest projecte.