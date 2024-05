El consell d'administració de la CASS proposa augmentar les pensions amb l'IPC

Una revaloració de les pensions contributives amb l'objectiu que quedin equiparades amb les no contributives. Aquesta és la proposta que la CASS vol traslladar al Consell General, després d'una decisió presa en consideració amb el representant dels pensionistes al consell d'administració de la parapública. La proposta passaria per tres mesures diferents: que totes les pensions estiguin revalorades amb l'IPC; que s'apliqui un sistema de regressió de l'augment lineal i que s'eliminin els trams, i que no s'apliquin els criteris de residència.

"Es tracta d'un criteri molt tècnic i el que es busca és no fer salts per trams, sinó que hi hagi un augment regressiu i lineal", ha apuntalat el president del consell d'administració esmentat, Marc Galabert, qui ha comparegut juntament amb el representant dels pensionistes, Jacint Risco. Ambdós han defensat que aquestes propostes es fan "en favor de l'equitat", amb la voluntat de corregir certs desajustos que creuen que s'estan donant actualment, informa l'ANA. Dins de les diferents pensions contributives, la proposta s'aplicaria a aquelles relatives a les d'orfenesa, les de viduïtat, les que es perceben per accident laboral o malaltia comuna i algunes d'invalidesa.

Les tres mesures, tal com han defensat tant Galabert com Risco, es traslladaran al Consell General perquè siguin preses en consideració "en els millors terminis possibles", però sense voler "marcar l'agenda a ningú". I si la temporalitat és una qüestió que es deixa en mans dels consellers generals, també es deixa al seu criteri quins haurien de ser els llindars màxims i mínims per aplicar la regressió lineal, la qual Risco ha subratllat com a més just perquè amb el sistema de trams es dona el fet, per exemple, que una persona que cobra una mica més que una altra vegi congelada la seva pensió i que el que cobrava menys el superi amb l'increment rebut.



Així i tot, Risco ha explicat que el projecte s'ha treballat de la mà del professor Florenci Pla de la Universitat d'Andorra, el qual ha fet un càlcul per poder establir el sistema més adient perquè la revaloració sigui equitativa. També ha destacat que la iniciativa sorgeix de la constatació que des de fa "un parell d'anys que l'equitat no s'estava donant de manera correcta envers els pensionistes", afegint que amb la proposta desapareixen les inequitats del sistema de trams i es compleix amb la norma constitucional. Precisament, sobre les arques públiques, tant el president del consell d'administració com el representant dels pensionistes han destacat que l'aplicació d'aquest sistema no tindria perquè tenir un impacte en el cost per a la CASS: "Hauria de ser zero o pràcticament zero".



Finalment, quant al fet que les pensions contributives s'apugin amb el mateix percentatge que les no contributives, Risco ha defensat que sigui així, ja que ha qualificat de 'rara avis' el fet que per exemple aquest any les no contributives s'hagin augmentat un 7% i les contributives un 4,6%.