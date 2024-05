La Copa d'Andorra de curses de muntanya d'enguany tindrà 10 carreres

La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) ha donat a conèixer avui el calendari de la Multisegur Assegurances Copa d’Andorra de curses de muntanya d'enguany. Es tracta de la 37a edició, la qual presenta diferents novetats i comptarà amb 10 proves de diferents distàncies, mantenint també la modalitat Vertical, amb quatre proves puntuables. Les categories disponibles d’aquesta edició són U14 infantil, U16 cadet, U18 juvenil i O19 absoluta (sènior), així com les subcategories U20 júnior, O40 veterà i O50 màster.

La competició arrancarà demà, 24 de maig, amb la 41a edició de l’OTSO Travessa d’Encamp. Enguany, tal com es va informar ahir, i repetint la fórmula de la passada edició, hi haurà sis distàncies disponibles. Dues curses llargues: la prova de 126 quilòmetres i 8.200 metres de desnivell positiu, i la cursa de 84 quilòmetres i quasi 6.000 metres de desnivell positiu. Els participants també podran gaudir de les curses de curta distància de set o 12 kilòmetres, la mitja marató amb 21 quilòmetres i 1.500 metres de desnivell positiu, o la marató de 42 quilòmetres i 2.600 metres de desnivell positiu.

La segona prova del calendari arribarà el 8 de juny amb la Casamanya Extrem, organitzada per l’Esquí Club Ordino-Arcalís (ECOA). Serà la primera prova de modalitat Vertical amb els tres circuits habituals: la Casamanya Extrem de cinc quilòmetres; la Casamanya Clàssic de 3,5 quilòmetres, i la Casamanya Mini per als infants, amb 1,7 quilòmetres.

La Urban Trail, organitzada pel Comú d’Escaldes-Engordany, serà la tercera prova d’enguany i tindrà lloc el diumenge 30 de juny. Com en les passades edicions, la prova comptarà amb tres distàncies per a tots els públics: una primera cursa de 21 quilòmetres, una segona prova de 10 quilòmetres i una darrera distància popular de cinc quilòmetres per fer en família o amb els més petits. Tots els recorreguts tindran la sortida i l’arribada al Prat del Roure.

El 20 i 21 de juliol arribarà la cita més internacional de la temporada de curses de muntanya al país i la més esperada per molts corredors. El Mountain Festival Comapedrosa, organitzat per Ociandsport, comptarà amb els dos recorreguts ja consolidats com són la Skyrace Comapedrosa de 24 quilòmetres i 2.375 metres de desnivell positiu, puntuable per a la Trail Run World Series, i la Skyrace Arinsal de 19 quilòmetres i 1.456 metres de desnivell positiu. A més, aquest 2024, a banda de la Vertical Comapedrosa amb vuit quilòmetres de pujada i 1.483 metres de desnivell positiu, hi ha una gran novetat: la Xterra Comapedrosa Marathon, de 36 quilòmetres i 3.322 metres de desnivell positiu. Destacar que les quatre proves passen a puntuar per a les Xterra European Trail Run Championship. En afegit, la novetat d’enguany puntuarà per poder accedir als Campionats del Món Xterra Trail Run 2024 que se celebraran a Maine, als Estats Units.

La cinquena prova del calendari vindrà de la mà de l’Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig amb la Travessa Pas de la Casa, que tindrà lloc l’11 d’agost. Enguany, els corredors tindran disponibles quatre distàncies puntuables: la directa de sis quilòmetres i 507 metres de desnivell positiu; l’Antenes de 10 quilòmetres i 622 metres de desnivell positius; l’Envalira amb 22 quilòmetres i 1.455 metres de desnivell positiu, i l’Estany de tres quilòmetres i 160 metres de desnivell positiu. Aquesta darrera, cal recalcar, no serà puntuable.

El cap de setmana del 24 i 25 d’agost es disputarà la Canillo Trail, organitzada per 7sports. Aquest any, es manté la fórmula de poder córrer les distàncies per separat o completar-ne dues per etapes. Les combinades disponibles seran les següents: l’Ultra 70k (43 quilòmetres i 25 quilòmetres), la Gran Marató 50k (24 quilòmetres i 25 quilòmetres) i la Trail (24 quilòmetres i 15 quilòmetres). Per tant, dissabte es disputaran les proves de 43 i 24 quilòmetres, i diumenge, les de 25 i 15 quilòmetres. En aquesta edició, s’incorpora una darrera prova pel diumenge de 10 quilòmetres. Totes les sortides i arribades tindran lloc des de la Plaça Sant Miquel de Canillo.

La setena prova del calendari serà la Vertical dels Isards, organitzada pel Soldeu Esqui Club amb dues curses disponibles: una primera prova de 940 metres i una segona cursa de 520 metres de distància. La prova es disputarà el 21 de setembre. Per altra banda, el 28 de setembre tindrà lloc la Cursa Sant Bernabé, prova organitzada pel Club Pirinenc Andorrà amb dues distàncies disponibles: 15 i 7 quilòmetres.

De l’11 al 13 d’octubre arribarà la novena prova de la temporada de la mà de VSL Sports amb Dynafit Andorra Trail. Una cursa de tres etapes amb un pròleg de cinc quilòmetres, una segona jornada de 26 quilòmetres i 1.890 metres de desnivell positiu anomenada Braibal, i un darrer dia de cursa amb 17 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu. Cal destacar que seran puntuables per a la Multisegur Assegurances Copa d’Andorra el pròleg de cinc quilòmetres, la suma de les tres etapes i La Palomera, de 17 quilòmetres.

El 19 d’octubre tancarem la competició amb la Vertical Kilometer Pal Arinsal, organitzada pel Club Pirinenc Andorrà. Els participants podran escollir entre una distància d’un quilòmetre vertical o una segona distància de 650 metres amb sortida al Telecabina Josep Serra i arribades a l’Alt de la Capa o a dins de l’estació.

Les quatre proves puntuables per a la segona edició de la Multisegur Assegurances Copa d’Andorra de modalitat Vertical seran les tres curses de la Casamanya Extrem, la Vertical Comapedrosa 1.500, les dues proves de la Vertical dels Isards i les dues curses de la VK Pal Arinsal.