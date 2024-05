Casal assegura que és moment d'analitzar i mirar si cal algun canvi al projecte de Grifols

L'aterratge del laboratori de Grifols a Ordino continua sent una incògnita després que el cap de Govern, Xavier Espot, avancés aquest dimarts que pròximament està prevista una reunió del consell d'administració d'Andorra Business per decidir si finalment el projecte tira endavant. En aquest sentit, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que és el consell d'administració a qui recau la potestat de prendre aquesta decisió, ja que "són ells els que han encapçalat el projecte" i, per tant, és l'òrgan que ha de "dirimir i analitzar la situació".



Així i tot, Casal ha recordat que ja fa més d'un any que s'està treballant al voltant del projecte Grifols i que ara "és el moment de mirar si seguim de la mateixa manera, si s'ha de fer algun canvi o quines són les intencions de la multinacional Grifols en aquest cas".



El ministre portaveu ha explicat que encara no hi ha data fixa de la reunió del consell d'administració i ha detallat que ara cal fer "els tràmits interns a casa nostra i traslladar-los al conjunt dels membres del consell d'administració de la companyia que encapçala el projecte del centre de recerca d'Ordino". Així doncs, durant la trobada que tindrà lloc pròximament, s'analitzaran les diferents possibilitats de com aniria el projecte i a partir d'aquí es prendrà la decisió.