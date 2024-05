La UNSS U15 del Lycée Comte de Foix, campió del torneig de rugbi 7 a Nevers

L'equip UNSS U15 del Lycée Comte de Foix es va proclamar campió del torneig de rugbi 7 de Nevers, esdevenint el primer conjunt estranger en aixecar aquest títol francès fent així història per Andorra. Doncs, van vèncer a Bordeus als quarts de final per 45-0, a Dax a la semifinal per 20-15 i al Corbeil Essonne a la final per 15-10.

L'equip estava format per Salma Akaou, Nihad Rushdi, Ines Sancho, Anna Georget, Yaiza Valero, Elween Terech, Cinthia Caçador, Edith Garcia, Noa Diaz, Vivianne Lima, Lucia Sanchez i Sharon Prat, sent cinc d'elles jugadores del VPC.

Cal destacar que la Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) organitza competicions esportives per a les escoles de França, oferint als estudiants l'oportunitat de competir en esports com ara futbol, atletisme, natació, rugbi, i molts més.