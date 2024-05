Resma Punjabi va proposar passar de cobrar 4.050 a 4.450 euros

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) va fer pública ahir la proposta que van fer arribar a la Sindicatura per a la reestructuració de salaris, en la qual es preveia un increment salarial per a Resma Punjabi del 9,88%. El seu salari, doncs, passaria dels 4.050 als 4.450 euros.

L’APDA va experimentar canvis «imprevistos» en el seu organigrama durant l’any 2023 per la rotació de personal, un fet que va provocar que el pressupost d’aquest any no reflectís la realitat actual de l’organigrama. Tal com expliquen, a principis del mes d’abril, Resma Punjabi va prendre la decisió de contractar una empresa de recursos humans per fer coses com la proposta de reestructuració de salaris de tot el personal.

A més, l’APDA recorda que l’objectiu de l’actualització salarial era solucionar «la desigualtat salarial entre els caps d’àrea i els inspectors tenint en compte les responsabilitats que els són atribuïdes»; ajustar els salaris al mercat laboral, a l’experiència i als coneixements del personal; i solucionar la bretxa salarial de gènere. De fet, segons indiquen des de l’APDA, la bretxa salarial entre homes i dones era «realment preocupant» i que «s’havia de solucionar com més aviat millor». A més, el novembre de 2021 es van nomenar la cap i les noves inspectores, «el Consell General va establir els salaris que havien de cobrar, fent una reducció d’aproximadament un 42,5% del salari de la cap i un 50,5% dels inspectors». Exposen també que «no tindria cabuda que qualsevol càrrec electe entrés cobrant un 42% o un 50% menys del salari que el seu predecessor», el qual s’enfilava fins als 6.094 euros al mes més 450 euros en concepte de complements.

Punjabi assegura que aquesta situació «seria igualment d’inconscient independentment del gènere» i que això «és encara més preocupant des d’una perspectiva de gènere, ja que s’està treballant per lluitar perquè cada cop més dones ocupin càrrecs directius i trenquin el sostre de vidre». Posant èmfasi en la proposta de l’APDA, Punjabi manifesta que aquesta està per sota de la majoria dels salaris d’altres càrrecs electes o de confiança de l’administració pública com és el cas del director de l’AQUA (4.827,69 euros mensuals), del president del Tribunal de Comptes (6.158,84 euros mensuals), del Raonador del Ciutadà (4.265,35 euros mensuals) o de la persona que encapçala el Departament de Protocol del Govern (5.420,24 euros mensuals).