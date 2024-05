Vicky Jiménez es desfà de Maya Joint per passar a les semifinals

Continuant de forma magnífica al torneig W50K Krka Open d'Otocec, Vicky Jiménez s'ha desfet aquest matí de Maya Joint (número 202 al rànquing mundial) en tres sets (4-6, 6-3 i 1-6) per accedir a les semifinals del certamen d'Eslovènia.

El duel ha durat quasi dues hores i mitja, i ja des de l'inici s'ha deixat clar que seria igualat. En el primer set, l'andorrana s'adjudicava els dos primers jocs, tot i que l'australiana els ha empatat ràpidament. Jiménez ha tornat a agafar de pressa avantatge per col·locar el 2-4, però Joint de nou ha fet l'empat a quatre. La pirenaica ha trencat un servei de la rival per endur-se el novè joc, i en el següent també s'ha imposat per tancar la màniga amb un 4-6.

En el segon set es mantenia la dinàmica i era Jiménez qui s'avançava fins a fer el 0-2, tot i que la cap de sèrie del torneig no ha abaixat els braços i ha recuperat fins a fer el 5-2. La tenista tricolor ha pogut maquillar-ho amb el següent joc, però ha estat l'australiana qui s'ha adjudicat la màniga i ha portat el matx al tercer set.

Ja en aquest darrer, l'andorrana ha col·locat el 0-4 per la via ràpida, deixant-se molt de cara el triomf. Joint ha trencat un servei de Jiménez per fer l'1-4, però la pirenaica, amb igualtat màxima en els dos darrers jocs, ha tancat l'1-6 i el pas a les semifinals. La seva rival serà la suïssa Jenny Duerst (545 al rànquing), que ha vençut aquest migdia a la búlgara Gergana Topalova.