La FAM manté el mateix equip nacional de curses de muntanya per aquest 2024

La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) ha presentat aquest matí, al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO), l’equip nacional de curses de muntanya per a aquest 2024 que representarà Andorra en les diferents proves nacionals i internacionals del calendari marcat. Així, el conjunt es manté amb Ariadna Fenés, Arnau Soldevila i Marc Gasa, els tres atletes sènior que continuaran amb Fabrizio Gravina com a seleccionador.

Gravina ha presentat el projecte esportiu d'enguany, enfocat en dos objectius "clau". El primer d'ells és participar en les proves seleccionades dins de les Skyrunning World Series 2024 i del Campionat del Món (World Skyrunning Champs), mentre que el segon és millorar i mantenir l’alt rendiment esportiu. Aquest darrer, ha apuntat, a través de diferents entrenaments grupals i estatges de tecnificació, així com un control de càrrega interna i externa, planificacions personalitzades i un suport mèdic, esportiu, nutricional i psicològic per a cada atleta del conjunt nacional.

Les proves dins de les Skyrunner World Series seran les següents: la Calmorro Skyrace i la Skyrace Gorges du Tarn (ja disputades), la Hochkonig Skyrace, que es farà l’1 de juny, i la 2 Peak Skyrace, que tindrà lloc el 26 d’octubre. A més, Fenés i Gasa han aconseguit gràcies al seu top20 en les primeres curses del curs el tiquet per disputar, al mes de novembre, l'Eslida-Ain Maratón, puntuable per a les SkyMasters d’Espanya i prova final de les Skyrunning World Series (SWS). En aquest cas, des de la federació esperen que Soldevila també hi pugui accedir.

Pel que fa a les competicions de modalitat Vertical, Soldevila, molt especialitzat en aquest tipus de curses des de la temporada passada, estarà present a la Casamanya Extrem del pròxim 8 de juny, i s’espera que pugui participar a la final de Vertical Kilometer Championship a Portugal, el 13 d’octubre. Cal destacar que el corredor ja va tenir una molt bona posició a la Vertical Kilometer de Puigcampana, el passat mes d’abril.

D'altra banda, envers els World Skyrunning Champs 2024, està previst que els tres atletes hi participin. En relació amb això, cal destacar que des de la FAM s’ampliarà el nombre d’atletes que representaran Andorra en aquests Campionats del Món. Aquesta cita tindrà lloc a Sòria del 9 a l’11 de setembre i les proves que es disputaran són la Vertical Race, l’Ultra i la Skyrace.

Finalment, han informat que des de l’equip tècnic de la federació es farà una selecció de joves corredors del país perquè puguin participar en els Youth Skyrunning World Champs que tindran lloc a Montenegro del 28 al 30 de juny.