El Cos de Policia demana arribar als 300 efectius

La celebració de la Patrona del Cos de Policia, Santa Maria Auxiliadora, s’ha iniciat amb una Missa a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella. Tot seguit, a la plaça del Poble d'Andorra la Vella ha tingut lloc l’Acte d'honor a la bandera i presentació d'armes i especialitats. El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i el director de la Policia, Bruno Lasne, han passat revista als efectius policials. En finalitzar, s'ha dut a terme l’acte central a l’auditori del Centre de Congressos d'Andorra la Vella amb els habituals parlaments, homenatges als jubilats, lliurament d'insígnies, condecoracions i agraïments.

Bruno Lasne ha demanat més recursos tant personals com materials per fer front al creixement de visitants al país i també una millora en els salaris i les condicions, afirmant que li agradaria “arribar a 300 efectius al cos si pot ser abans d’acabar la legislatura”. En el darrer any, la Policia ha executat 10.500 actuacions policials detectant 4.200 infraccions penals. Una petició que ha estat rebutjada per Molné: “Crec que és una xifra molt important i que s'aconseguirà de manera més progressiva. No crec que es pugui arribar als 300 abans del final de la legislatura.”

El director de la Policia ha destacat la seguretat del territori afirmant que “si Andorra pot presumir de ser un dels països més segurs del món amb un índex de seguretat elevat, és gràcies al treball del Cos de Policia”. Lasne ha comentat com l’evolució tecnològica també està present en els delictes: “Les formes de delinqüència no entenen de fronteres ni de medis. Ja hem tingut casos de delictes de ciberseguretat i delictes fets amb la intel·ligència artificial”, ha explicat. A més, Lasne ha ponderat en darrer lloc que per primera vegada a la història una dona ha passat amb molt bona nota l'accés al cos d’intervenció policial.

Molné, per la seva banda, ha exposat els quatre eixos del cos de cara al 2024. En primer lloc, l'aprovació d'un pressupost per a tres noves places; en segon lloc, l'augment d'un 20 % més de fons per la formació de policies; en tercer lloc, la compra de tres noves motos per a la seguretat viària; i finalment, inversions importants pel cos per dur a terme les tasques.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat la col·laboració amb els cossos policials de països veïns i internacionals que milloren l'eficàcia i lluita contra la delinqüència. Quant a l’Acord d'associació, Espot ha afirmat que “encaixar amb Europa beneficarà a la seguretat del cos i del país”.