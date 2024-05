Una enquesta de clima laboral serveix per implementar millores a la fundació Meritxell

La xifra de persones ateses per la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) no ha parat de créixer en els darrers anys i el 2023 ja va arribar a 548. També ho ha fet de manera directa el personal que se'n fa càrrec, el qual aquest any passat arribava a 398. Per veure l'evolució només cal tenir en compte que un any enrere hi havia 538 persones ateses i 353 professionals. I les xifres aquest 2024 ja arriben a 462 empleats, 75 de les quals són persones amb discapacitat de l'empresa d'inclusió social i&iServeis. També cal destacar que entre el 2020 i el 2023 el personal es va incrementar un 16%, unes xifres que evidencien l'important volum de persones que estan relacionades amb la fundació.

Entre altres resultats, es remarca que un 71% manifesta que no està satisfet amb el seu sou i un 93% constata que cal una revisió de la graella salarial. Un 58% diu que no era coneixedor de la graella salarial que tenia i un 40% també assenyala que no sap en quina banda salarial es troba. A més, sobre les qüestions relacionades amb la salut, es constata que un 92% es mostra a favor d'un conveni per cobrir el 100% del salari en cas d'accident laboral o que un 30% creu que les accions que fa l'empresa en cas d'embaràs no són suficients.

Quant al clima laboral, es posa en relleu que en cas de dificultat s'ha tingut suport per part de l'empresa en un 79% dels casos. Les millores proposades arran d'aquest treball han sigut revisar els criteris d'avaluació dels empleats incorporant l'avaluació bidireccional i una retroacció mútua; més temps de coordinació entre professionals; suport extern per als treballadors, i igualtat d'oportunitats i de condicions entre els nous professionals i els que tenen un contracte més antic.



Els resultats d'aquesta enquesta també han permés definir un full de ruta a seguir per negociar el conveni col·lectiu. Per tant, en els darrers anys, la fundació ja ha dut a terme accions que han permès detectar millores en l'entorn laboral, les quals actualment es tenen en compte en les negociacions del conveni col·lectiu amb els representants dels treballadors. Un cop es puguin posar en marxa les millores, l'FPNSM implementarà cada dos anys, seguint els criteris de qualitat establerts en el model que segueix, un procés sistemàtic de valoració i de millora del clima laboral "amb l'objectiu de generar un entorn de treball saludable".



Paral·lelament, també es posa en relleu que el full de ruta de la fundació marca la negociació del nou conveni que regularà la col·laboració entre el Govern, la CASS i la mateixa FPNSM, i que ha de servir per establir les condicions de finançament i funcionament dels serveis i programes de la fundació per als anys vinents, tenint en compte els suports personalitzats i de qualitat que s'han d'oferir a les persones ateses i les seves famílies. A més, també recalca els recursos estructurals necessaris per al bon funcionament i la sostenibilitat de l'entitat, i les condicions que es puguin derivar del conveni col·lectiu que actualment es troba en període de negociació.