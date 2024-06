Revolta Pagesa fa un balanç positiu dels talls i avisen de possibles nous

Balanç positiu, però amb la mirada ja posada en altres de nous si no reben la resposta esperada per part del Govern espanyol. Així de contundent es mostra Revolta Pagesa a l’hora de fer una valoració sobre els talls succeïts aquest dilluns, els quals es van estendre durant 24 hores deixant tancades les dues entrades a Andorra. «La sensació que tenim és que cada vegada ens estem organitzant millor i hem pogut donar continuïtat al moviment inicial», declara el portaveu de l’associació agrària, Ramon Rojo, a EL PERIÒDIC, tot indicant que també «estem aconseguint que altres regions d’Europa es comencin a mobilitzar, un fet molt important pel nostre sector».

Així i tot, i malgrat els prop de 400 pagesos que es van estendre al llarg de l’N-245 per reivindicar els drets de la petita i mitjana pagesia, Rojo lamenta la resposta tan feble del Govern espanyol: «El Govern francès sí que està negociant amb els companys, ja que és més sensible que l’espanyol», manifestant que tot i que va haver-hi alguna trucada del ministeri de Medi Ambient, no volen negociar cap acord en no trobar-se Revolta Pagesa a les taules agràries, les quals són fixes des del 2003.

«No tindrem presència, però sí prou força per mobilitzar-nos i mobilitzar a tot el sector», esmenta Rojo, qui també afirma que es tracta d’un sistema que «imposa una sèrie de lleis que hem d’acatar sigui com sigui». A més, el portaveu apuntala la necessitat de «començar a canviar normatives que donin més força al producte local i en les quals la pagesia tingui un futur i una viabilitat».

El següent pas, segons informa Rojo, passarà per fer una assemblea general i establir un full de ruta, possiblement amb altres països d’Europa que ja s’han posat en contacte amb Revolta Pagesa. «Serà un estiu sense mobilitzacions, i després tot dependrà de si el Govern obre o no les taules de treball i de negociació», finalitza.