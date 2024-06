Andorra no serà la seu dels Mundials d’esquí alpí del 2029

La seu dels Mundials d’esquí alpí del 2029 serà Narvik. Els noruecs han aconseguit els vots que els han permès superar per majoria a les candidatures d’Andorra i Val Gardena. Passaven pocs minuts després de les 19.00 hores (21.00 hores a Andorra) quan el president de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), Johan Eliasch, ha fet l’anunci des del Harpa Concert Hall Conference Center de Reykjavík (Islàndia). En una decisió d’última hora, valorant el gran potencial de les tres candidatures pel 2029, la FIS ha considerat fer una altra votació pel 2031 en la qual l’estació italiana de Val Gardena ha superat a Andorra per 14 vots a 6.

El director de la candidatura Andorra 2029, David Hidalgo, ha fet una valoració després del resultat: "Quan la política mana sobre la realitat, a vegades hi ha decisions que són totalment injustes com tothom ens ha dit. Nosaltres seguirem treballant per fer-ho el millor possible". Pel que fa a la decisió de també atorgar els mundials del 2031, el director ha manifestat creure que "hi havia una intenció de no deixar sense premi a Andorra, però hi ha uns components polítics que malauradament s’han imposat". "L’equip ha fet una gran feina, em sap greu perquè el país s’ha bolcat", ha afegit. Per la seva part, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha esmentat que la FIS "ha deixat escapar una oportunitat de fer la cita als Pirineus", indicant que després del succeït el d'avui suposa un dia trist per a tots. "És un resultat que ningú s'esperava", ha completat.

En declaracions a Andorra Esportiu, el gerent de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE), Carles Visa, ha compartit el mateix que Hidalgo, i que tot i les votacions s'han definit amb resultats bastant negatius per als andorrans, "ara toca estar tranquils, el cop és important, però toca reflexionar i ja veurem amb el temps". El secretari general d'Andorra 2029, Marc Mitjana, també ha parlat amb el mitjà esmentat: "Avui no hem perdut nosaltres, ha perdut la FIS, ha perdut l'esquí i han guanyat els diners. Ningú entén què ha passat".