Montaner lamenta la "poca sensibilitat" de Govern en la regulació del CBD

Andorra Endavant lamenta "la poca sensibilitat de Govern pel que fa a la regulació del CBD que ha permès la detenció abusiva d'un noi que està a la presó per una substància que no és droga". Carine Montaner es mostra crítica amb la reacció del ministre Casal durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en la qual va titllar el contingut de la proposició de llei de "perillós i frívol". La líder d'Andorra Endavant convida Casal a explicar-li això al jove, "que li digui al noi que està a la presó des de fa mesos a veure si aquesta llei és oportunista", emfatitzant en el fet que "es nota que no és el ministre el que està a la presó".

Així, Montaner defensa el contingut de la proposició de llei assegurant que "no ens podíem quedar de braços creuats i hem posat el peu a l'accelerador". A més, recorda que "és una llei genèrica que demana a Govern reglaments sanitaris i del sector agrícola per poder garantir productes de qualitat al mercat –que no danyen la salut pública–, evitar detencions abusives i permetre la diversificació del sector agrícola".

"El Govern ha tingut un atac de banyes perquè ells volien arxivar el cas sabent que hi ha mercat negre. Jo això no ho entenc. Algú havia de posar fil a l'agulla", explica Montaner. La líder d'Andorra Endavant destaca que el Raonador del Ciutadà va dir que era urgent regular aquesta qüestió, i que els comerciants també estan a favor seu.

I a aquells que diuen que la proposta de llei d'AE és perillosa, Montaner els contesta que "és una llei que respecta les normes europees i internacionals i les informacions de les agències del medicament. El que és perillós és el buit jurídic que condueix a detencions abusives i que ningú fa res".