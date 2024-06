S'accidenta a la rotonda del Funicamp i acaba detingut per alcoholèmia

Un Range Rover amb matrícula del Principat s'ha accidentat aquesta matinada davant del Funicamp i el vehicle ha quedat estacionat sobre la rotonda. Segons informen des del Cos de Policia, el conductor del vehicle, un resident de 46 anys hauria xocat contra l'escultura de la rotonda causant danys materials. Quan els agents s'han personat al lloc després de rebre l'avís a les 00.42 hores, han acabat detenint l'home per positiu d'1,68 en la prova d'alcoholèmia.

En l'accident, en el qual només hi ha hagut danys materials, s'hi ha vist implicat un sol vehicle.

En total aquesta setmana la Policia ha detingut cinc persones per conduir sota els efectes de l'alcohol. Dos no residents i tres residents, d'edats compreses entre els 35 i els 56 anys. Un home de 56 anys, va ser arrestat ahir a Andorra la Vella després d'accidentar-se ebri amb la seva motocicleta. Dimecres es va detenir un resident de 43 anys després de refusar sotmetre's a la prova d'alcoholèmia, resistir-se i desobeir els funcionaris de Policia. El mateix dimecres es van detenir dos homes, un resident i un no resident de 38 i 35 anys respectivament, per donar una taxa d'1,80 g/l., i 2,01 g/l.