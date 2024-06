El Comú d’Andorra la Vella atorga 50.000 en subvencions culturals

El departament de Cultura d’Andorra la Vella ha atorgat aquest 2024 subvencions a 16 projectes culturals per valor de 50.000 euros. La xifra fa referència a les ajudes concedides a través de convocatòria pública, a través de les quals el 2023 es van atorgar 41.400 euros. En total, tenint en compte les adjudicacions directes, l’import concedit per la corporació s’enfila als 238.878 euros.

