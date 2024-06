Les exportacions s'incrementen un 26,8% al maig

Les exportacions durant el mes de maig han sumat 18,47 milions d'euros, el que representa un increment del 26,8% respecte del període anterior. En aquest sentit, tal com publica aquest dilluns el Departament d'Estadística, les partides exportades més destacades són joieria (611,4%) i transport (66,5%). Per contra, té una variació negativa més destacada la partida de vestit i calçat (20,9%).



Al llarg dels primers cinc mesos del 2024, el total d'exportacions han arribat fins als 86,44 milions d'euros, un 31,1% menys respecte del mateix període de l'any anterior. Pel que fa a l'acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions, amb 197,4 milions d'euros, han baixat un 12,7%.



Durant el mateix termini, les importacions han sumat un valor de 143,19 milions d'euros, una xifra que suposa una variació percentual positiva de l'1,8% respecte del mes de maig de l'any anterior. Entrant al detall, les partides amb una major variació percentual i absoluta han estat les de begudes i tabac (46,6%), transport (10,6%), farmàcia-perfumeria (17,8%) i industrial (12,1%). Per contra, destaquen amb una variació percentual i absoluta negativa els grups de joieria (60,7%), diversos (17,2%), electrònica (13,5%) i energia (13,4%).



Durant els primers cinc mesos del 2024, les importacions han arribat fins als 734,86 milions d'euros, un 0,1% més respecte del mateix període anterior. Pel que fa a l'acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions han tingut un valor de 1.846,3 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 0,6% en relació amb els darrers 12 mesos del període anterior, en què les importacions en valor van ser de 1.835,87 milions d'euros. Així, sense el capitol d'energia, les importacions han augmentat un 3,5% en comparació amb el 2023.



Destaquen amb una variació percentual positiva i major variació absoluta les partides de transport (21,2%), alimentació (4,1%), farmàcia-perfumeria (5,8%) i begudes i tabac (6,7%). Per contra, destaquen amb una variació negativa les partides d'energia (24,2%), vestit i calçat (7,3%), diversos (5,1%) i industrial (2,1%).

Importacions de carburants/ D'altra banda, des del Departament d'Estadística s'assenyala que la importació de carburants durant el mes de maig ha estat d'11,63 milions de litres, fet que suposa una variació percentual positiva del 3,2% respecte al mes de maig de l'any anterior.



De gener a maig del 2024 la importació dels carburants ha estat de 68,66 milions de litres, donant una variació percentual, també positiva, del 0,3% en contraposició al mateix període de l'any 2023.



Els darrers 12 mesos la importació de carburants ha estat de 158,97 milions de litres, la qual cosa suposa una variació positiva del 3,3% respecte als 153,94 milions de litres importats durant el mateix període anterior.