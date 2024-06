Vinyes Jr celebra el seu debut sobre asfalt al podi

Els pilots de l’Equip Vinyes Dabad van estar a un pas d’aconseguir el ple de triomfs al segon meeting del Campionat d’Espanya de GTs i Turismes (GT-CET) 2024, disputat al Circuito de Los Arcos (Navarra). El debutant a l’especialitat, Joan Vinyes Jr (Cupra TCR), va aconseguir guanyar les dues curses disputades del CET, mentre que la dupla Joan Vinyes i Jaume Font (Porsche 992 GT3 CUP) van ser els més ràpids a la segona de les curses que van disputar els GTs.

Tot i que les temperatures a la zona del circuit navarrès van superar de manera clara els 30 graus durant les jornades prèvies al meeting, la preocupació dels equips participants era el canvi radical de la climatologia prevista pel diumenge, amb una baixada important als termòmetres i sobretot la pluja que, segons el previst, cauria de manera generosa. En el moment de la veritat, la situació no va ser tan greu, i tot i que les previsions es van complir, es van avançar unes hores. En conseqüència, només la primera cursa es va iniciar amb l’asfalt de la traçada seca i amb força zones humides.

Per a Vinyes-Font la primera cursa va estar marcada per l’incident que es va produir a la recta final de la mateixa, en què un rival li va donar un toc per darrere al cotxe, en aquells moments pilotat per Font, provocant la virolla que els va treure del podi final. Fins al moment de l’incident tot havia transcorregut amb normalitat amb el tàndem de Baporo Motorsport, sempre en posicions de podi. Vinyes Jr, per la seva part, ja en la primera carrera es va mostrar molt segur a la pista i al final va defensar la primera posició amb la serenitat d’un veterà.

En la segona cursa, el desenvolupament va ser molt semblant al de la disputada dues hores abans, amb Vinyes-Font estant sempre entre els millors, però en aquesta ocasió en un final d’infart van aconseguir el triomf en un ajustat frec a frec en què els tres vehicles que van encapçalar la prova van creuar la línia d’arribada en menys de 10”. Vinyes Jr va tenir una carrera més plàcida, sobretot a la fase final, en aquell instant havia superat de manera clara els seus rivals i va aconseguir mantenir la concentració fins al final.

El GT-CET tindrà continuïtat a mitjans del proper mes de juliol (dia 13 i 14) a les instal·lacions de Motorland (Alcanyís).