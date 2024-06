El Júnior Vermell Autoescola Olímpica s'emporta el Campionat de Catalunya

El Júnior Vermell Autoescola Olímpica va guanyar el passat cap de setmana la 'final four' del Campionat de Catalunya Interterritorial, un assoliment memorable, ja que és la primera vegada que un equip base del MoraBanc Andorra aconsegueix la medalla de campió català en aquesta categoria. Segons esmenten en un comunicat emès pel club, aquesta fita és el fruit de la feina ben feta i d'un canvi en la manera de treballar.

El conjunt de Cristian Vegas va superar un intens cap de setmana en què primer va imposar-se als locals, el Ceng Fisart Artesa de Segre, en un pavelló lleidatà ple a vessar. Els tricolor van fer prova d'un treball mental exigent per superar al rival. A la final de diumenge davant el CE Palamós U-18 Groc, es va demostrar el caràcter que culminava amb la victòria pirenaica per 72-78, i el campionat cap a Andorra.

"Estem molt orgullosos de la feina feta per aquests jugadors, que posen el premi a la generació del canvi", ha esmentat Vegas. Així doncs, els joves jugadors, que des de fa vuit anys s'han adaptat a la nova metodologia del treball del club, han donat fruit a aquests canvis amb la copa. Per la seva banda, el coordinador tècnic de la base, Xavi Luque, ha valorat aquest premi com al guardó d'una generació que "ha treballat molt, ha evolucionat de manera constant, superant mals moments, aportant peces que ajudin a empènyer i creient molt en la feina que feien".