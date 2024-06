Nou sancions a vehicles a Sant Julià per haver accedit a Claror

El Servei de Circulació comunal de Sant Julià de Lòria sanciona nou vehicles per no respectar el tancament de l’accés rodat a la zona de Claror, Camp Ramonet, Port Negre i Coll de Finestres.

Les sancions es van interposar diumenge 9 de juny a la tarda, a un grup format per vuit cotxes i una moto amb matrícules estrangeres, que havien traspassat la barrera tancada situada a sota de la Collada de Pimes. Hi havien accedit fent cas omís de la prohibició d’accés que no s’aixecarà fins divendres vinent. Després de rebre un avís, efectius del Servei de Circulació amb el suport d’agents de la Policia, es van desplaçar fins al lloc dels fets.

Tal com estableix l’Ordinació del 22 de juliol del 2020 reguladora de l’accés motoritzat i/o rodat al medi natural, la vulneració de les prescripcions que estableix té la consideració d’infracció administrativa. En aquesta cas, i en virtut de l’article 15.4.c, se’ls va imposar una multa de 150 euros per vehicle que van fer efectiva la mateixa tarda. El Comú està estudiant la possibilitat d’implantar noves mesures per limitar els accessos a la zona i evitar que es tornin a produir episodis com el viscut aquest cap de setmana.