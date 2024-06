El 25è Cicle EFA estarà centrat en els beneficis de les plataformes digitals i les 'family office'

El 25è Cicle d'Empresa Familiar Andorrana se celebrarà el pròxim 20 de juny a AnyósPark. L’edició d’enguany girarà entorn de dos punts, les ‘family office’ i els beneficis de les plataformes digitals. Així ho ha explicat el president de l'EFA, Daniel Armengol, afirmant que “la digitalització aporta més seguretat, més resiliència, més agilitat i més innovació”. Seguint la mateixa línia, el secretari tècnic de l’EFA, Joan Tomàs, ha destacat la importància de la digitalització: “L’aïllament geogràfic d’Andorra l'ha pogut salvar la tecnologia. Permet en temps real dirigir una empresa i donar les diferents instruccions”, ha afirmat.

A banda dels discursos inaugurals d’Armengol i de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, durant la jornada acudiran diferents experts per realitzar ponències per tractar aquestes temàtiques, començant per 'Tendències Globals de les Empreses Familiars' a càrrec de Miguel López de Silanes, director general de FOX (Family Office Exchange). Tot després hi haurà una ponència a càrrec de Juan Roure, professor d’IESE Buisness School, i una taula rodona amb la participació de Sergi Pallerola, CEO de Reig Patrimonia, i Anna Maria Vilatella, presidenta i fundadora de Alter Software.

Finalment, abans de concloure el cicle amb la cloenda, es farà la darrera ponència i entrevista anomenada ‘Google al Servei dels Clients’, a la directora de Travel and Retail en Google Espanya, Maialen Carbajo San Millán, a càrrec de Joan Roure.

A més d'incidir en la importància de la digitalització per a les empreses, tan el director com el secretari tècnic de l’EFA han subratllat que l'administració pública ha de millorar en aquest aspecte per “facilitar la vida a l’administrat”, tal com ha explicat Armengol.