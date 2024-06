Tallen durant un any la connexió entre l'avinguda Meritxell i el carrer de l'Aigüeta

Així ho ha informat el Comú d'Andorra la Vella a través de les xarxes socials, destacant que es fa per seguretat per les obres que s'estan duent a terme a l'edifici de MoraBanc.

La connexió entre l’avinguda Meritxell i el carrer de l’Aigüeta, pel passatge de l’Aigüeta, romandrà tancat als vianants durant un any a partir de demà dimarts.

Per El Periòdic

