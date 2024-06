Vicky Jiménez comença amb triomf a l’ITF W100 de Biarritz

Després d’haver descartat una lesió greu al genoll quan va haver-se de retirar durant el segon torneig a Otocec (Eslovènia), no fa ni dues setmanes, Vicky Jiménez manté el bon estat de forma. En aquest sentit, aquest matí s'ha desfet de Leire De Ezcurra en la primera ronda de l’ITF W100 de Biarritz per 2-0.

En el primer set, l’andorrana ha volgut anar per la via ràpida i se l'ha endut per 6-1. El segon ha mantingut la mateixa dinàmica, i tot i que la francesa ha millorat el joc, una Jiménez superior l'ha tancat per 6-3.

Així, passi per a la tricolor cap a la segona ronda de la cita gal·la, en la qual s’enfrontarà contra la danesa Olivia Gram, de 23 anys i número 1.297 al rànquing WTA, que avui ha vençut a Emeline Dartron.