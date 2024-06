L’assessorament, una de les prioritats de Pià com a experta del CEDAW

Divendres passat l’andorrana Jelena Pià va ser elegida com a experta del Comitè per a l’eliminació de la discriminació envers la dona (CEDAW) de l’ONU. Entre les seves prioritats durant el mandat hi ha «l’acompanyament i l’assessorament» dels estats membres d’aquest Comitè en la lluita contra la discriminació de la dona, ha explicat Pià durant una compareixença telemàtica conjunta amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor.

Per la seva part, Tor ha manifestat que la voluntat del Ministeri es poder acompanyar experts andorrans perquè puguin ocupar aquest tipus de posicions i poder donar visibilitat al talent andorrà en organismes internacionals.

L’experta andorrana s'ha mostrat molt satisfeta per l’elecció i ha detallat que durant el seu mandat té la intenció de potenciar la lluita contra la violència de gènere i el multilingüisme en les relacions diplomàtiques, així com l’increment del diàleg del comitè amb altres organismes.

En total, Jelena Pià va obtenir 140 vots dels 188 possibles, sent la segona candidata més votada. Els experts són elegits per quatre anys pels estats part del Conveni, a proposta d’aquests, però efectuen la seva tasca de manera independent i no com a delegats o representants dels seus països. En aquest sentit, Pià ha volgut remarcar el fet que serà totalment independent, ja que no representarà «cap Govern, ni cap estat, ni cap institució».

Pià ha agraït a l’administració andorrana per l’acompanyament durant la campanya i ha assegurat que a més dels seus coneixements i assessorament entorn de la discriminació envers la dona, té interès per formar part del grup de treball sobre violència de gènere per treballar com pal·liar amb els estereotips.

Quant a les aportacions que farà Pià, ha detallat que hi ha dos documents «clau» del Comitè sobre els quals li agradaria poder tractar: un és la recomanació 35 que parla del dret internacional i les bones pràctiques, del qual li agradaria saber «si hi ha la intenció de posar-lo al dia»; i altre és el ‘background paper’ per equipar més els estats en la prevenció de violència de gènere i del qual li agradaria conèixer si es farà la traducció a altres idiomes i també veure quina campanya de divulgació en poden fer per assegurar-se que tothom té els coneixements sobre les bones pràctiques.

La ministra Tor incideix en la «bona reputació» d’Andorra/ Qüestionada sobre el fet de si aquesta elecció servirà per canviar la imatge internacional que Andorra podia tenir arran de la intervenció de la presidenta d’Stop Violències, Vanessa Mendoza, al davant del CEDAW, la titular d’Afers Exteriors ha negat que el país necessiti «cap canvi d’imatge» i ha incidit en la «bona reputació general» de què gaudeix en l’esfera internacional. De fet, va emmarcar la candidatura en la voluntat que s’ha marcat el Ministeri d’Exteriors de promoure «el talent i l’expertesa» dels experts andorrans.