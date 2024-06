L'última prova abans de la Nations League

La selecció andorrana s'enfronta demà (20.45 hores) contra Irlanda del Nord, selecció que arriba de jugar contra Espanya i rebre també una maneta (5-1), igual que van fer els tricolor dimecres passat. Serà la darrera prova per als de Koldo Álvarez de Eulate abans de donar el tret de sortida a la Nations League contra Malta, al setembre. "És el partit més semblant al que ens trobarem en aquesta cita, així que estem centrats en la feina que hem de fer i en els aspectes que entenem que seran més importants", ha comentat el seleccionador. En aquest mateix sentit ha parlat Marc Pujol: "Ens vindrà bé per situar-nos de cara al que ens trobarem de cara a la Nations".

Després de la derrota contra l'equip de Luis de la Fuente, els pirenaics han protagonitzat una setmana d'entrenaments "molt positiva", segons Álvarez de Eulate. El tècnic ha esmentat que encaren el duel de demà amb molta il·lusió i ganes, "de pensar una mica més en nosaltres i no en el nostre rival". Són conscients que Irlanda del Nord són un conjunt que domina diferents estils, amb bon joc combinatiu i que té jugadors amb característiques molt ofensives i de joc directe, "típic estil britànic, del qual en treuen molt de profit amb molt pocs riscos".

Com en el darrer matx, saben que la faceta defensiva serà clau. "Hem d'intentar estar al millor nivell possible sabent les opcions que tenim amb pilota", ha assenyalat el tècnic. En relació amb això, Pujol ha indicat que han de mantenir el nivell defensiu com en el partit contra Espanya i "fer una passa endavant a nivell ofensiu per intentar guanyar".

El jugador, en darrer lloc, també ha declarat que han aprofitat per mirar el duel contra els espanyols per revisar quines coses van fer bé i quines han de millorar, i que aquesta setmana també l'han fet servir per treballar junts i treure qualitat en entrenament, "cosa que habitualment no tenim".