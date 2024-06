Nahuel Carabaña, setè a la final dels 3.000 obstacles

Carabaña, setè, s'ha quedat a poc més de cinc segons de la seva millor marca personal, la que va assolir fa poques setmanes a Marsella amb el 8'16"04, quedant-se així també sense assolir, de moment, la mínima olímpica de 8'15"00, però deixant la classificació pels Jocs de París gairebé a tocar per la seva plaça al rànquing de World Athletics.

L'andorrà ha iniciat la cursa amb el grup capdavanter, tot i que l'italià Osama Zoghlami s'ha anat escapant. A mesura que passaven els minuts el corredor de la FAA s'ha anat quedant enrere i ha estat llavors quan els perseguidors del líder han posat una marxa més. Zoghlami ha començat a perdre places (ha acabat vuitè), molt tocat per l'esforç que ha fet, i tots fins al pirenaic l'han acabat avançant. Finalment, el francès Alexis Miellet s'ha convertit en campió d'Europa de la disciplina amb un temps de 8'14"01, la seva millor marca personal. Al segon caixó del podi l'ha acompanyat el seu compatriota Djilali Bedrani (8'14"36) i l'alemany Karl Bebendorf (8'14"41). Frederik Ruppert ha estat quart (8'15"08), seguit de l'espanyol Dani Arce (8'16"70) i del gal Nicolas-Marie Daru (8'19"42).

Per Pol Forcada Quevedo

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació