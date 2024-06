L'FC Andorra desmenteix el pagament de 8.000 al rugbi

L'FC Andorra ha emès un comunicat desmentint el pagament mensual de 8.000 euros al rugbi per continuar fent servir l'Estadi Nacional, informació que ha publicat aquest matí un mitjà del país. "Des del club volem manifestar que el club segueix treballant per solucionar la problemàtica en relació a les instal·lacions on disputar els partits del primer equip la temporada que ve. L'FC Andorra manté una comunicació fluida des de fa setmanes amb totes les entitats implicades per tal de trobar una solució que satisfaci a totes les parts", han esmentat al respecte des de l'entitat. En darrer lloc, han apuntat que tan bon punt s’arribi a un acord definitiu, des del club s'informarà degudament als aficionats i mitjans.