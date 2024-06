La dansa i la música es fusionen al Jambo Street Music

L'Esbart Valls del Nord, l'Esbart Dansaire d'Andorra la Vella i l'Esbart Laurèdia tornen a aplegar-se aquest any a la plaça del Consell en el marc del Jambo Street Music per ballar amb la música en directe arranjada i dirigida per Edu Cabrera. Així doncs, les tres entitats oferiran una actuació conjunta a partir de la fusió entre la dansa d'arrel i la música moderna d'estils tan variats com rock, pop i rumba catalana. Un espectacle que ja és un clàssic dins de la programació del Jambo, que uneix la tradició i avantguarda.



Creat el 2014, el Jambo Street Music és un festival cultural capdavanter i únic en el seu format i continguts, que vol ser un referent, gràcies a la implicació de les diferents formacions musicals del país, reforçades amb actuacions foranes.



L'esdeveniment combina la banda lúdica amb l'artística, pren el pols a la música que es fa al país i ajuda el talent emergent. La programació aglutina tota mena d'estils i està pensada per al públic en general, per fer-lo gaudir i participar de la música d'una manera diferent.



Al llarg del festival se succeeixen activitats i escenaris repartits pel Centre Històric d'Andorra la Vella, tots gratuïts, que fan que la capital es converteixi en punt neuràlgic de l'activitat musical.



Paral·lelament, el diumenge 16 de juny, a les 18.00 hores, la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria acollirà la mostra 2024 de l'Esbart Laurèdia amb la participació de totes les seccions. L'espectacle serà una combinació de música d'arrel i tradicional amb música més actual del panorama pop català amb propostes melòdiques, rumba i rock.



La ubicació de l'espectacle es deu a l'incendi que va patir el Centre cultural i de congressos lauredià el novembre de 2022. La dificultat en les reformes del centre no han permès recuperar el format habitual d'aquest esdeveniment, que normalment es porta a terme al febrer com a mostra del que els dansaires han après des de l'inici de curs.



En canvi, a final de curs es presenta un festival en format d'espectacle, sempre amb una temàtica o fil conductor. No obstant això, l'entitat ha continuat amb la seva activitat ininterrompudament. Per aquest motiu, s'han unificat aquestes dues últimes actuacions en la jornada que tindrà lloc aquest proper diumenge.