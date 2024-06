Vicky Jiménez ja és a quarts de l’ITF W100 de Biarritz

La participació de Vicky Jiménez a l’ITF W100 de Biarritz continua sent perfecta. Després d'assolir ahir el passi als vuitens de final de la cita gal·la, aquest matí s'ha desfet en aquest quadre de la danesa Olivia Gram per 2-0 sense gaires complicacions per accedir a quarts.

L'andorrana ha tancat el primet set per 6-3, amb una certa igualtat que no s'ha vist en el segon, en el qual ha anat per la via ràpida i l'ha tancat per 6-1. Així, nou triomf de Jiménez que li dona accés cap a la següent ronda, quarts de final, en què s'enfrontarà a la jove canadenca de 17 anys Victoria Mboko, número 287 al rànquing WTA que aquest matí s'ha desfet de la francesa Amandine Monnot.