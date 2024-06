Natxo Lezkano torna a la banqueta de Costa d’Ivori

Un cop acabat el torneig, Lezkano seguirà les seves vacances abans d’incorporar-se de nou a la disciplina del MoraBanc Andorra per iniciar la pretemporada 2024-2025.

En concret, Costa d’Ivori viatjarà a Puerto Rico, on s’enfrontarà en primera instància al Grup A amb Lituània i Mèxic, mentre que el grup B de la mateixa seu el competeixen els amfitrions, Itàlia i Bahrain. Cal apuntar que tots els tornejos es disputaran a les mateixes dates, del 2 al 7 de juliol, tot i que el tècnic basc s’incorporarà al combinat de Costa d’Ivori a finals de setmana a Bèlgica. Abans de l'inici del Pre-Olímpic, faran diversos amistosos, un d’ells, a Madrid, davant la selecció de la República Dominicana on els espera Jean Montero.

L'entrenador del MoraBanc Andorra, Natxo Lezkano, tornarà durant uns dies a la banqueta de Costa d'Ivori. La selecció de l'Àfrica Occidental disputarà el Pre-Olímpic, un dels quatre tornejos previs per intentar aconseguir una de les places encara disponibles per als Jocs de París.

Per El Periòdic

