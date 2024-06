Grandvalira Resorts espera 180.000 visitants en una temporada d'estiu 'de consolidació'

La inversió d’enguany és d’aproximadament el milió d’euros, tot i que, segons explica Moreno, “no està tan centrada en l'estiu, sinó en revisions d'instal·lacions i millores que ajudin a la consolidació”. Així i tot, el director general ha deixat clar que la temporada important és la d'hivern, ja que l'estiu “representa un percentatge molt petit en la globalitat de Grandvalira Resorts, al voltant d'un 2-3%”. Pel que fa a la zona d'Ordino Arcalís, el director Israel Ramonet ha explicat que la temporada iniciarà el 8 de juny i s'allargarà fins al 3 de novembre, tot i que es considera temporada alta entre el 22 de juny i el 15 de setembre, un marge de temps en què estaran operatius els dos remuntadors. Com a novetats destaquen deu carregadors per a vehicles elèctrics a l'Hortell i l'enllaç del rellotge solar amb la zona de Sorteny.

Per Arnau Ojeda Garcia

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació