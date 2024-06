L'ACA publica la llista provisional de participants de la Pujada Arinsal

La Secció Esportiva d’ACA CLUB ha publicat el llistat provisional de la Pujada Arinsal d'enguany (del 14 al 16 de juny). En aquest sentit, la cita compta amb un total de 40 pilots inscrits en el campionat francès, 22 en l'espanyol i 21 en el nacional VHC. A més dels cotxes pertanyents a les dues sèries franceses, A (cotxes Sport i monoplaces) i B (turismes i GT de producció), en la pujada també s'admet qualsevol altre tipus de cotxe, modern o clàssic, que s'hagi inscrit en la Sèrie Nacional, amb classificació i premis independents.

Cal recordar que la Pujada Arinsal d'aquest 2024 puntua per al Campionat de França de muntanya de Segona Divisió i, com a novetat, també per al Campionat d’Espanya de muntanya CEM Autohebdo Sport. En afegit, inclou el Campionat Nacional VHC i també és prova puntuable per al Campionat de la Lliga de Motorsport d'Occitanie Méditerranée i el Trofeu Pirineus. El guanyador absolut s'adjudicarà el Trofeu Joan Vinyes, en memòria del pilot andorrà.

La prova tindrà com a escenari la carretera CS-520 que porta a l'estació d'esquí d'Arinsal, entre les fites 0,240 i 4,340, amb un pendent mitjà del 8,6% i una longitud de 4,100 quilòmetres, un itinerari altament selectiu per la seva sinuositat i dificultat tècnica. El dissabte dia 15 es disputaran els entrenaments i la primera pujada de cursa, mentre que l'endemà se celebraran dues pujades més de cursa.