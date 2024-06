Visita del nou cap superior de la Policia Nacional espanyola a Catalunya

El director general de la Policia, Bruno Lasne Benazet, ha rebut la visita oficial del nou cap superior de la Policia Nacional espanyola a Catalunya, el comissari principal Manuel Rodríguez Jiménez, nomenat el gener del 2024.

La trobada ha tingut lloc a la sala d’actes del despatx central, a l’edifici administratiu de l’Obac, amb l’objectiu de continuar enfortint les relacions entre els dos cossos, amb qui la cooperació és molt estreta en tots els àmbits, especialment en l’operatiu i el formatiu.

Al cap superior l'han acompanyat l’inspector en cap i agregat d’Interior a l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, Javier López Pueyo, i la cap del Gabinet Tècnic de la Prefectura Superior de la Policia Nacional espanyola a Catalunya. Per part de la Policia andorrana, a més del director general, hi han assistit els directors adjunts, Miquel Àngel Barbolla Airós i Antoni Rodríguez García, i els comissaris majors, Teresa Ferreira de Jesus i Frederic Gutiérrez Le Saux. A la reunió també hi ha estat present el coronel de la Guàrdia Civil i conseller d’Interior a l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, Rafael Emilio Calvo Muñoz.

Durant la trobada s'han tractat temes lligats al vessant formatiu, així com qüestions relatives a la col·laboració en els controls fronterers, les extradicions i els trasllats de presos, les comissions rogatòries internacionals i l’obertura del doble carril d’entrada i sortida a la frontera per garantir la fluïdesa del trànsit en dates amb més afluència de visitants.

Després de la reunió de treball, els membres de la delegació de la Policia Nacional han visitat les instal·lacions per conèixer de primera mà el funcionament del Cos i, tot seguit, han mantingut una trobada amb la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan Antoni León.