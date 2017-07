Notícia Valle Salado (Àlaba) Els sentits a flor de pell amb or blanc entre els dits Valle Salado Autor/a: EL PERIÒDIC

Sembla mentida que un producte tan abundant i de baix cost actualment hagi estat motiu de guerres, però també de pau. De pobresa, però igualment de riquesa. Parlem d’un dels ingredients més bàsics per a l’ésser humà, objecte d’una de les professions més antigues del món: la sal. I sobre aquesta en són experts a Valle Salado, a Añana.



El poble, candidat al Patrimoni Mundial de la Unesco el 2014, permet conèixer de primera mà els rudiments de l’ofici dels salinaires. Però d’una manera ben peculiar: els visitants podran mullar els peus a la salmorra mentre gaudeixen de l’extraordinari paisatge natural i cultural.



I és que la bellesa de la vila basca no té límits. La seva especial arquitectura amb més de 1.000 anys d’història, les seves característiques geològiques i els seus valors paisatgístics s’uneixen per oferir la millor evasió del dia a dia.