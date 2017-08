Notícia Camí del Toll Bullidor Paisatge natural i Santuari de Meritxell a la mateixa passejada

Una bona excusa per començar a endinsar-se en el món del senderisme és una ruta senzilla com el Camí del Toll Bullidor, que transcorre per l’entorn natural de la parròquia de Canillo. Senzilla perquè, en ser menys d’un quilòmetre de recorregut, no ens robarà gaire temps i, a més a més, té molt poc desnivell.

L’itinerari comença a pocs metres de la rotonda de Meritxell en direcció Canillo, al pont de les Molleres. Aquest és el punt on es troba senyalitzat el camí cap al Toll Bullidor, el qual seguirem.



El primer mirador a què s’arriba permet un altre punt de vista del Santuari de Meritxell i del mateix poble, ple d’encant. La ruta s’ha de continuar de manera paral·lela al riu fins al passamans que porta al següent mirador, des del qual es pot albirar l’espectacular salt d’aigua del Toll Bullidor.