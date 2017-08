Notícia Refugi de Fontverd (Escaldes-Engordany) Una excursió perfecta per gaudir de la Vall del Madriu amb família

Una excursió de 13 quilòmetres ideal per fer en família i gaudir d’un dia de natura. El camí s’inicia al quilòmetre 6,2 de la carretera d’Engolasters, on podrem aparcar el vehicle. Començarem a caminar seguint el GR11 fins a Coll Jovell. A pocs metres del punt de partida trobarem un mirador perfecte per gaudir de les vistes d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany i fer alguna foto.

Un cop a Coll Jovell baixarem cap al Madriu per una tartera fins arribar a l’encreuament del Camí de Muntanya. Després, trobarem un portell de bestiar i seguirem fins al Planell de Fontverd on hi trobarem el refugi.

Per tornar, girarem fins l’encreuament i agafarem el GR senyalitzat amb un rètol fins el circuit de les Fonts que ens portarà novament fins a Coll Jovell, des d’on haurem de refer els primers metres del camí.