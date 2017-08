Notícia La Farga Rossell (La Massana) La mostra preindustrial andorrana encara viu a la Massana Interior de la Farga Rossell Autor/a: mNACTEC

No queden gaires proves del passat preindustrial del Principat, però encara hi ha algun exemple viu per explorar. És el cas de la Farga Rossell a la parròquia de la Massana, que data de 1842 i va ser una de les últimes fàbriques de ferro actives del país.



Totalment restaurada i convertida en Centre d’Interpretació del Ferro, la visita ofereix una breu instrucció audiovisual sobre el procés de transformació del mineral de ferro en lingots, a més de donar a conèixer la importància de la indústria metal·lúrgica a Andorra des de finals del segle XIX fins a principis del XX.



No es pot donar la visita per finalitzada sense tenir una experiència d’antic productor de ferro en primera persona. A la Farga ho teniu fàcil: podreu veure la producció dels lingots amb eines d’època i el martinet propulsat per aigua.