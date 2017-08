El camí Ral és un agradable passeig pel bosc que no queda lluny de la ciutat. De fet, té la seva sortida a Andorra la Vella i arriba fins a la Massana, passant per Escaldes-Engordany.



És un fabulós camí entre el bosc i a la vorera del riu Valira d’Orient, que sembla impossible que estigui tan a prop de la zona més urbanitzada del país. Però més enllà de les delícies naturals, també té com a elements màgics la petjada del romànic. Aquest és el cas del pont romànic de Sant Antoni o bé l’ermita, que porta el mateix nom. En el camí, a més, un es pot trobar diversos camps cultivats amb tabac.



Aquesta agradable caminada és fàcil de fer, ja que pràcticament tot el terreny és pla. Per això, és apte per a tots els públics i edats. Per tant, és un lloc ideal on anar a estirar les cames un dia assolellat tant d’estiu com d’hivern.