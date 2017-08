Notícia Arrenca la primera edició del curs d’informador turístic La formació comença amb una prova pilot de 15 places al novembre Oficina de turisme d’Escaldes-Engordany. Autor/a: Alex Lara

El Consell de Ministres va aprovar ahir la creació del curs d’habilitació d’informador turístic d’Andorra, que començaria el pròxim novembre. Aquesta primera edició però, comptarà només amb 15 places en tractar-se d’una prova pilot. Es tracta d’una evolució del curs de guies culturals ja existent des del 1993, amb la qual es pretén ampliar els continguts per a què no siguin únicament culturals.



El nou curs, que ha estat un projecte conjunt del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, del Ministeri de Turisme, del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports; i del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat; vol transmetre així una «visió més completa» de l’oferta turística del Principat, valorava ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca.



La formació d’habilitació d’informador turístic tindrà una durada de 70 hores lectives, les quals es repartiran en cinc mòduls temàtics: turisme a Andorra, patrimoni cultural, patrimoni natural, oferta turística i funcions del guia informatiu. Els diferents continguts seran impartits en sessions teòriques i es completaran amb visites i activitats pràctiques en entorns turístics reals i significatius.



El curs està adreçat a persones majors d’edat interessades a treballar en el sector turístic i a professionals que vulguin ampliar la seva formació. Tots els que el superin obtindran un certificat del Govern d’Andorra que els reconegui, de manera oficial, com a informadors turístics del país.



En finalitzar el curs, els participants hauran de ser capaços d’informar correctament als visitants sobre temàtiques naturals, culturals i d’oferta turística; a més de saber dissenyar itineraris de visita ajustats als interessos i disponibilitats dels diferents perfils dels turistes.