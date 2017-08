Notícia Sant Serni de Nagol (Sant Julià) Pintures del romànic prèvies a la influència llombarda al Principat L'església de Sant Serni de Nagol. Autor/a: EL PERIÒDIC

La vall laurediana treu l’alè. I si no ho sabeu és perquè encara no heu pujat a Sant Serni de Nagol, una petita església del període romànic des d’on, en mig del paisatge sec, s’aprecia una bona vista de la vall de Sant Julià de Lòria.



És cert que potser no cal anar fins a tan lluny per a veure una església romànica, al Principat en tenim un munt, però Sant Serni de Nagol amaga al seu interior unes pintures romàniques ben antigues, de caràcter primitiu, fins i tot.



Aquestes representen figures angèliques que adoren un ‘Agnus Dei’, a més de diversos motius de la simbologia entre el bé i el mal.



A l’exterior de l’església no hi ha cap tipus de decoració. Això s’explica perquè el 1055, any de l’acta de consagració, encara no s’havia difós pel país la influència llombarda.