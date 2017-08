Notícia Camí de les Pardines (Encamp/Escaldes-Engordany) Una ruta de 3 km, planera i fàcil, amb origen o final a l’Estany d’Engolasters El Camí de les Pardines. Autor/a: VISITANDORRA.AD

El Camí de les Pardines té una longitud de tres quilòmetres i només 10 metres de desnivell. La ruta va des de l’Estany d’Engolasters, a Escaldes-Engordany (1.620 metres) fins a la Borda de les Pardines, a Encamp (1.630 metres).



L’itinerari ens permet gaudir de les vistes panoràmiques sobre el poble d’Encamp i s’hi troben diversos punts d’aigua, així com taules per a fer una parada.



La dificultat d’aquest itinerari és baixa, tant si es fa a peu com si es fa en bicicleta, i el temps aproximat per fer-ne l’anada i tornada és d’una hora i mitja en bici i un parell d’hores a peu. L’itinerari s’inicia a l’Estany d’Engolasters o a la Borda de les Pardines d’Encamp.