Circuit de les Fonts (Engolasters)

El circuit de les Fonts, a Engolasters, és el primer creat al Principat per a persones invidents o amb deficiències visuals. Es tracta d’un espai natural de terra de curt recorregut, uns 1.200 metres, que comença al punt d’informació que hi ha poc abans d’arribar al llac i acaba al berenador dels Corralets. Per adaptar el camí, s’han utilitzat materials i tècniques específiques com ara colors, perquè els discapacitats visuals puguin percebre tots els obstacles. La ruta és senzilla i té de tot; a meitat del camí passes per un túnel i les vistes de la capital i Escaldes són admirables. Es tracta d’un dels llocs favorits per als Casals d’estiu, dels amants de l’atletisme, per als del ciclisme i fins i tot escalada, a més de ser un dels punts de partida per arribar a la Vall del Madriu.