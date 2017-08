L’estany compta amb una paret perquè els més aventurers saltin a les aigües

L’estany de Cabana Sorda es troba en un dels circs glacials de la Vall d’Incles, a Canillo. Es tracta d’una destinació perfecta per a les famílies que volen gaudir d’unes vistes idíl·liques sense haver de fer un itinerari de llarga durada –ja que el recorregut es pot fer en poc més d’una hora–. També és una atracció natural per als més aventurers, i és que l’estany compta amb una paret perquè els excursionistes puguin saltar d’aquesta directament a les aigües glaceres. El recorregut s’inicia al km 1,5 de la carretera de la Vall d’Incles. Cal agafar un sender que s’enfila fins al bosc de la Pinosa i anar en direcció nord-est fins arribar als assaladors de Cabana Sorda. Un cop allà, s’ha de travessar un prat alpí i vorejar el riu en direcció nord fins topar amb a l’estany, que es troba a 2.295 m d’altitud. A pocs metres, hi ha un refugi amb capacitat per a 20 persones.