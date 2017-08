Notícia Un poble medieval en les entranyes de les muntanyes dels Pirineus L'església de Sant Climent és una de les meves antigues del Principat Una vista aèria de la població de Pal, amb l'església al costat dret Autor/a: MARICEL BLANCH

El poble de Pal és més conegut per les pistes d’esquí, però en realitat guarda una veritable joia arquitectònica de temps immemorables. Tota la localitat, a la llera del riu Pal, és una relíquia medieval en les entranyes dels Pirineus. Carrers empedrats en llambordes transporten a les persones en el temps per situar-les en èpoques remotes. En el nucli del poble antic es troba una de les principals meravelles de la localitat: l’església de Sant Climent de Pal. El temple, que es va construir a finals del segle XI o començaments del XII, és un dels més antics del Principat. Tot i que s’han fet ampliacions posteriors, conserva el campanar original que és d’estil llombard. Tot això, envoltat pel paisatge idíl·lic dels Pirineus, que fa que la població tingui una màgia especial. Uns minuts a Pal aturen el rellotge i et transporten en el temps.