SDP, en contra de la doble funció de Santiago Argelich

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va alçar la veu ahir per mostrar-se en contra de la doble funció que realitza Santiago Argelich, un dels membres del consell directiu d’Andorra Telecom.

Víctor Naudi va explicar ahir que al juny va demanar quina era la tasca d’aquest directiu a la parapública i al setembre va rebre la resposta: «Va ser nomenat al 2015 com a vocal del consell d’administració, funcions que continua exercint. Ha percebut en aquests 24 mesos 66.855 euros incloent la cotització de la CASS. A més, per encàrrec de la direcció fa de suport tècnic i d’assessorament en el procés de diversificació i internacionalització i recerca de noves activitats i oportunitats de negocis, a més de ser president de la comissió de nomenaments al consell».

Una doble funció que el conseller general d’SDP cataloga de «disfunció», però el secretari general, Joan Marc Miralles, molt més crític va definir la situació com «descabellada»: «És una clara mostra d’opacitat. Es pot autonomenar o prendre decisions en benefici d’interessos particulars. Té capacitat per influenciar en les decisions». Un nyap? Corrupció? «No és correcte. No acusem ningú, només avisem», es va limitar a dir.

El partit socialdemòcrata també va voler dir la seva sobre el pressupost del 2018, deixant clar que no comparteix la política inversora «en operacions financeres agosarades de compres d’actius a altres societats que, a més, no són d’Andorra», segons va apuntar Naudi, en referència als 16 milions d’euros que va aconseguir amb la venda de les accions de MásMóvil per comprar les d’Avatel. Miralles va recordar que la prioritat de la companyia hauria de ser la del servei al ciutadà i oferir telecomunicacions a Andorra. «Ara s’ha fet una nova inversió però no entenem per què li serveix al ciutadà».

En la línia de les inversions, 140 milions per als pròxims quatre anys, SDP aplaudeix l’aposta per millorar la xarxa, la tecnologia i la protecció contra els ciberatacs... «Però si The Cloud costa uns 40 milions, queden 20 o 25 per aquestes millores. Massa poc per mantenir tot el país», va valorar el secretari general. «Tenim una TDT en baixa definició que fa 15 anys que no es toca, velocitats de xarxa baixa en comparació amb els operadors d’Espanya i França... Ens estem quedant enrere a nivell tecnològic per inversions en coses que no tenen res a veure amb les funcions que hauria de tenir la parapública», va concloure un Miralles que fins i tot, ell mateix, va admetre que ahir «no he estat massa formal amb les seves declaracions».