Cinca, «satisfet» per la resolució del TS pel ‘cas Orfund’

El ministre portaveu, Jordi Cinca, es va mostrar ahir «satisfet» amb la resolució dictaminada dilluns passat pel Tribunal Superior en relació al cas Orfund. L’òrgan judicial va decidir arxivar la querella interposada per l’expresident de l’empresa, Joan Samarra, i no tirar endavant l’acusació de l’empresari, que atribuïa els delictes d’apropiació indeguda, administració deslleial, blanqueig de capitals i –posteriorment– vinculació amb el tràfic d’armes al ministre.

Malgrat que amb la resolució es «confirma el convenciment intern [d’innocència]» que tenia Cinca des d’un inici, «el mal ja està fet», i la seva «satisfacció queda petita al costat» de tot el rebombori que s’ha ocasionat amb l’afer, «ja que la informació publicada i les acusacions estan a Internet i ningú les pot esborrar», va remarcar Cinca.

Per ara, el ministre no es partidari d’interposar més demandes a banda de la que va posar el mes de desembre passat contra el llibre publicat a Espanya pel cas Orfund. Tot i això, Cinca va remarcar que encara no ha pres cap decisió i que ho ha d’estudiar amb els seus advocats.