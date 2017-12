Els veïns de l’Aldosa es reuniran amb els partits

La plataforma Aldosa Veïns té previst reunir-se aquesta setmana amb els partits polítics, després de la negativa del Govern a ubicar l’estació transformadora (ETR) en un altre lloc d’on es preveu ara, que és la Gonarda. «El Govern ens ha dit que no pensa canviar la ubicació i que el projecte tira endavant», va destacar ahir Javier Iriarte, portaveu de la plataforma. A més, l’Executiu va declarar la setmana passada l’estació com un bé interès nacional i preveu que en un període de 15 dies el projecte surti publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), segons va explicar Iriarte. Per això, va indicar que preveuen reunir-se amb les formacions en els pròxims dies i abans de la publicació en el BOPA. De moment, la plataforma descarta portar el projecte de l’estació a la Batllia i esperaran a veure el redactat que apareix en el butlletí oficial abans de decidir si aposten per aquesta via.



La ubicació de l’estació és un acord que es va signar fa 26 anys i els veïns consideren que les circumstàncies de la zona han canviat perquè ara està més urbanitzada.