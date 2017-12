PS i SDP veuen l’avortament possible dins la Constitució

El debat sobre l’avortament a Andorra, almenys sota els tres supòsits bàsics de violació, perill de mort per a la mare o malformacions del fetus, va tornar a revifar dimarts amb la publicació de l’informe del Consell d’Europa que assenyala directament al Principat per no complir amb els drets de les dones en matèria de salut sexual i reproductiva. Al respecte, PS i SDP van opinar que la despenalització de l’avortament en les tres situacions mencionades sí que es podria encaixar a la Constitució andorrana, mentre que DA i L’dA van considerar que «el model d’estat» no permet aquest moviment.



Des del Govern, el ministre Portaveu, Jordi Cinca, va justificar l’actual situació per la «realitat institucional» tot i que es va mostrar obert a participar d’un possible debat sobre el tema en què la qüestió clau, segons Cinca, seria «què és la vida» i no els drets de la dona que és el que assenyala l’informe de l’organisme transnacional.



En qualsevol cas, tots els partits del país han rebut l’informe com una acusació obvia i una evidència, que esperen que se segueixi repetint cíclicament durant els propers anys.

Regularització

El PS i SDP són els partits que han demanat la despenalització de l’avortament en diverses ocasions. La consellera general Rosa Gili va comentar: «Ens tornen a estirar les orelles com a mals alumnes i lamentem la mala imatge internacional del país per aquest tema. Nosaltres considerem que sí que es podria encabir l’avortament a la Constitució si hi ha voluntat perquè amb un sol copríncep es pot sancionar una llei. El model d’Estat és una excusa per no encarar la situació».

En una línia semblant es va expressar el secretari de SDP, Joan Marc Miralles: «Des de Govern diuen que legalitzar la interrupció de l’embaràs és un perill per al coprincipat, però potser en algun moment haurem d’escollir tot i que no creiem que es posi en perill l’Estat per aquest tema. Falta voluntat i força política. Nosaltres defensem l’avortament en els tres supòsits».

Immobilisme



Des de Ld’A, la consellera general Judith Pallarés, va considerar que «el model d’Estat de 700 anys d’història s’ha de respectar, ja que ha permès al país sobreviure» i que, per tant, no s’ha d’anar contra l’opinió d’un dels dos coprínceps. Pallarés va opinar que si algun dia cal reformar la Constitució i el model d’Estat hauria de ser «per algun altre tipus de qüestió i no per aquesta». A més, va considerar que el dret de les dones andorranes ja està respectat ja que van a avortar fora «com també va molta gent a fer-se altres tractaments mèdics fora», va recordar.



També es va expressar sobre la possibilitat de les andorranes de rebre aquests serveis a l’estranger la consellera general de DA, Patrícia Riberaygua: «El més important aquí és que a nivell pràctic el dret de la dona està cobert ja que pot anar a fora per interrompre l’embaràs i pel que fa la salut de les dones del país, això està cobert». Pel que fa a la modificació legislativa Riberaygua va explicar: «Ara per ara no està dins dels nostres plantejaments polítics. El coprincipat s’ha mantingut durant molts segles i hem de vetllar per aquesta institució. El Consell d’Europa ha d’entendre la nostra arquitectura d’Estat».